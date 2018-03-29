У Східниці чоловік украв робочі інструменти у свого працедавця

У Бориславське відділення поліції надійшла заява від 46-річного мешканця селища Східниця. За словами чоловіка, вранці 21 березня з його будинку було викрадено перфоратор, електродриль, шуруповерт та інші інструменти. Їх орієнтовна вартість становить близько 21 000 гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 40-річний мешканець міста Пустомити, який проводив ремонтні роботи в будинку потерпілого. Після їх завершення чоловік спакував інструменти і поїхав у Львів. Там частину викраденого продав, а гроші витратив на власні потреби.

Речові докази вилучено. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років, – повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Досудове розслідування триває.