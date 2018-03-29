У Львові відбудеться ІІІ Форум «Культурна спадщина: від ресурсу до продукту»

Форум відбудеться в рамках відзначення Європейського року культурної спадщини в Україні

Програма культурології Українського католицького університету у співпраці з управлінням культури Львівської міської ради та програмою ЄС «Креативна Європа» запрошують на ІІІ Форум культурних і креативних індустрій «Культурна спадщина: від ресурсу до продукту». Форум відбудеться 25-26 квітня в рамках відзначення Європейського року культурної спадщини в Україні.

Увага цьогорічного Форуму буде сконцентрована навколо розвитку культурної спадщини, потенціал якої може відіграти важливу роль у становленні в Україні креативної економіки, що об’єднує культуру, науку, освіту і власне економіку.

Форум стане відкритим майданчиком для дискусії про переваги та ризики розвитку індустрії спадщини в колі експертів, дослідників і практиків, а також нагодою поділитися досвідом у розвитку ресурсів культурної спадщини, визначити можливості та загрози у процесі виробництва продукту спадщини. З цією метою до участі у Форумі запрошують провідних українських спеціалістів у галузі культурної спадщини, закордонних експертів, працівників культурних інституцій, підприємців, керівників місцевих громад, представників державної влади тощо.

У рамках ІІІ Форуму культурних та креативних індустрій відбудеться «Майстерня проектів», де кожен зможе представити свої реалізовані чи плановані ідеї у сфері спадщини як своєрідні культурні продукти.

Зголошуватися до участі в «Майстерні» можна, заповнивши реєстраційну форму (https://goo.gl/forms/JBj3MZivBAnEX2PG3) до 31 березня 2018 року.

Учасники зі східних областей України, що пройдуть відбір до участі в Форумі, зможуть узяти участь у конкурсі на отримання фінансування своєї участі у Форумі за Програмою національних обмінів «Центру культурного менеджменту» (http://bridges.org.ua/projects/programa-natsional%60nykh-obminiv/).

Організатори Форуму: програма Культурології УКУ у співпраці з управлінням культури Львівської міської ради, програмою ЄС «Креативна Європа», ГО «Центр культурного менеджменту», ГО «Креативні індустрії» та «Лабораторією культурного проектування».

З питаннями й уточненнями можна звертатись за адресою: culture@ucu.edu.ua, а також на сторінці події у соціальній мережі https://www.facebook.com/events/791513411059196/