У Львові провели Ярмарок кар’єри для майбутніх аграріїв

За підсумками ярмарку підписали понад два десятка договорів про працевлаштування та надання місць практики на підприємствах.

Участь у заході взяли студенти, випускники навчальних закладів, представники департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, обласного центру зайнятості, викладачі та науковці.

«Розвиток сільськогосподарського виробництва не можна уявити без забезпечення його кваліфікованими спеціалістами. Адже від рівня кваліфікації, вдалого підбору кадрів залежить майбутнє підприємства, а відтак і забезпечення харчової безпеки області та всієї країни. Вже зараз агросектор – один із небагатьох, який піклується і конкурує в питанні релокації на всіх рівнях. Підприємства пропонують умови проживання, компенсацію за харчування і переїзду, таким чином «вбирають» співробітників із різних секторів, вибирають кращих із кращих», – зазначила директор департаменту агропромислового розвитку Львівської Ода Наталія Хмиз.

У межах заходу порушили питання організації системи навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

«Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА готовий сприяти працевлаштуванню та проходженню виробничих практик студентів в аграрних підприємствах області. Для збільшення зацікавленості готові також організовувати поїздки для студентів аби ті мали можливість ознайомитись із роботою агропідприємств області і тим самим собі відповіли на запитання чи вартує займатись сільським господарством і наскільки це цікаво та прибутково буде для них», – додала Наталія Хмиз.

Ярмарок кар’єри – поєднання інтересів двох зацікавлених сторін: підприємства, які можуть знайти необхідних фахівців, сформувати мобільний кадровий резерв та молодих людей, що мають нагоду успішно презентувати свій творчий потенціал і розпочати трудове життя.