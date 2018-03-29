У Гарнізонному храмі можна придбати особливу вербу

У храмі свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ напередодні Вербної неділі можна придбати лозу. Акцію «Благодійна верба – 2018» уже не вперше проводять у стінах військової святині, що на вулиці Театральна, 11. Це щорічна ініціатива для того, щоб підтримати різні проекти, які реалізують помічники капеланств, котрі працюють із військовими, сиротами, студентами й ув’язненими. Пожертви отримає фундація Святого Миколая, яка уже в майбутньому розподілить їх поміж усіма душпастирствами.

На кожному букетику лози прикріплений надпис – цитати важливих і незабутніх людей. Можливо, той, який попадеться саме вам, надихне до чогось неймовірного.

Нагадаємо, що кожна сфера капеланства займається активною діяльністю з тими, ким опікується. До прикладу, спільнота DoBro іде на Схід та провідує воїнів, Центр Опіки Сиріт проводить гуртки для вихованців інтернатів. А ще багато корисного трапляється з допомогою волонтерів у різних напрямках, які курує Гарнізонний храм.

Кожен може стати волонтером і своєю допомогою ощасливити того, хто уже давно чекає дива.