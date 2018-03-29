Пластуни запрошують долучатися до благодійної акції «Блакитний Великдень»

У Львові розписують блакитні писанки для допомоги дітям з розладами спектру аутизму

Пластуни спільно з Львівським обласним дитячим психоневрологічним диспансером розпочинають акцію «Блакитний Великдень». З 2 до 8 квітня в компаніях Львова вони будуть реалізовувати блакитні писанки, щоб зібрати кошти на облаштування ігрового майданчика на території лікарні та придбання розвиткових ігрових стендів.

Акцію розпочнуть 2 квітня – у Всесвітній день інформування про проблеми аутизму. Цього дня активісти та небайдужі у всьому світі символічно одягаються в блакитне, щоб привернути увагу до проблем цього захворювання. Саме тому всі писанки, які допомагатимуть зібрати кошти, будуть блакитними.

«Процес оздоровлення дитини є неперервним тому, ми маємо намір створити добре лікувальне середовище у межах установи. Такий майданчик та розвиваючі бізіборди на стінах біля кабінетів, зроблять час перебування дитини у Диспансері цікавим і корисним», – розповідає Наталя Масяк, дитячий лікар-психіатр, координатор проекту «Блакитний Великдень».

Пластуни планують зібрати близько 30 000 грн, звіт обіцяють подати публічно в події у facebook.

Зараз уже близько 20 волонтерів готують писанки для проекту. Організатори запрошують долучатись і просять заповнити форму зголошення: майстринь, які пишуть писанки та компанії, які хочуть долучитися й реалізувати писанки серед своїх працівників.