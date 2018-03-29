Патрульні виявили на Левандівці ймовірних викрадачів мідних кабелів

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, екіпаж патрульної поліції патрулював на вулиці Сяйво та помітив трьох осіб, які переносили великі білі мішки. Коли чоловіки побачили патрульних, вони швидко розвернулися та намагались уникнути зустрічі. Інспектори вийшли зі службового автомобіля й наздогнали осіб. Чоловіки поводилися підозріло та не могли пояснити, що вони тут роблять.

Під час поверхневої перевірки в громадян виявили різноманітні інструменти: пилку по металу, кусачки, рукавички, а в мішках були мідні дроти. Тоді на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіки визнали, що викрали цей дріт з території залізничного депо. Тоді інший екіпаж патрульних вирушив туди й повідомив охорону про факт крадіжки. Відповідальна особа підтвердила факт крадіжки й разом із патрульними направилася до Залізничного відділу поліції для написання заяви. Туди ж доставили трьох затриманих. Їхні особи встановили в базі даних, один із них раніше був судимим за крадіжку та грабіж. Справу передали слідчим. Суму збитків встановлюють.