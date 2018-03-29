Об’їзна дорога у Стебнику коштуватиме понад 100 мільйонів гривень

Тендер на проект та самі роботи розіграють вже у квітні

Стебник матиме нову об’їзну дорогу. Побудуть її за кошти із державного бюджету. Попередня вартість робіт – понад 100 мільйонів гривень.

Як розповів «Львівській газеті» начальник Управління дорожнього господарства та інфраструктури Роман Кокотайло ця дорога проходитиме через населений пункт Модричі.

«На сьогодні ми маємо майже завершену передпроектну документацію. Думаю, у першій половині квітня буде оголошений тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації та самих робіт», – розповів «Львівській газеті» Роман Кокотайло.

За його словами цією дорогою займається Служба автомобільних доріг у Львівській області. Відразу після того, як кошти із державного бюджету почнуть надходити, розпочнуть будівництво дороги. Вона буде паралельною до теперішньої.

Нинішня дорога у Стебнику є аварійною. Тут дозволено їздити лише легковим автомобілям та автобусам. Рух вантажного транспорту заборонено.

Нагадаємо, у Стебнику стався обвал на місці карстової пустоти. Обвалилась зона діаметром 300 метрів на глибину до 50 метрів. Локація обвалу 500 метрів від дороги Дрогобич-Трускавець. В результаті на дорозі пішли тріщини. Фото: