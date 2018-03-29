На Львівщині завершили планування навчань «Репід Трайдент-2018»

Основна конференція з планування найбільших у 2018 році спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних Сил України й армійських підрозділів іноземних держав відбулась на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Упродовж тижня понад 80 військових фахівців з України та армій країн-учасниць НАТО та держав-партнерів Північноатлантичного Альянсу працювали над удосконаленням сценарію майбутнього навчання, а також над створенням документів, які регламентують проведення кожного з етапів «Репід Трайдент-2018». Про це повідомляє Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України (м. Львів).

Цього року в навчаннях братимуть участь військовослужбовці 14 країн. Окрім армійських підрозділів України та США, погодження на участь у «Репід Трайдент-2018» надіслали оборонні відомства Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Азербайджану, Республіки Молдова, Болгарії, Польщі, Німеччини, Румунії. Передбачається, що загалом участь у «Репід Трайдент – 2018» візьмуть понад 2500 осіб. Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних сил України. «Бойове ядро» складатимуть воїни однієї з механізованих бригад оперативного командування «Схід». До слова, ця військова частина була сформована вже під час бойових дій на Донбасі. Отже, усі військовослужбовці піхоти, що плануються до участі в майбутньому навчанні мають реальний бойовий досвід. Також, участь у «Репід Трайдент-2018» братиме підрозділ Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави.

Відповідно до сценарію, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. Ще одним цікавим аспектом цьогорічного навчання є проведення курсів для офіцерів, що здійснюють оцінку та атестацію підрозділів за програмою взаємосумісності NATO.

Співкерівник навчання з української сторони, заступник командувача військ ОК «Схід» полковник Едуард Москальов підкреслив, що для офіцерів оперативного командування процес планування і підготовки навчання такого рівня є новим, але необхідним та позитивним досвідом.

– Зараз ми перебуваємо на вирішальному етапі планування заходу міжнародного військового співробітництва, – говорить він. – Українська сторона та представники країн-партнерів ґрунтовно та виважено планують кожен крок. На даному етапі робота за усіма напрямками є конструктивною. Відбувається активний обмін необхідною інформацією, триває розробка документації. Вважаю, що усі підготовчі процедури буде завершено у визначений термін.

Слід відзначити, що міжнародні військові навчання такого рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру». Більшість навчань цієї серії, починаючи із 1994 року проходила на території Яворівського району Львівщини – у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.