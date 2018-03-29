На Львівщині перевірять стан пожежної безпеки в місцях скупчення людей
Позапланові перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей проведуть на території області впродовж квітня-травня
«Потрібно працювати на випередження й унеможливити допущення трагедії у місцях, де перебувають люди: школи, громадські заклади, торгові центри. Спеціальна комісія перевірить кожен об’єкт на території області на дотримання норм пожежної безпеки. Мета перевірки – не штрафувати чи притягувати до відповідальності, а виявити проблему і швидко її усунути», – зазначила заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ірина Гримак.
«За підсумками цих перевірок ми проведемо публічне засідання обласної комісій з питань ТЕБ та НС», – додала вона
Нагадаємо, 28 березня уряд вирішив провести масштабні перевірки громадських закладів України на стан пожежної безпеки, зокрема перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів тощо.