На Львівщині перевірять стан пожежної безпеки в місцях скупчення людей

«Потрібно працювати на випередження й унеможливити допущення трагедії у місцях, де перебувають люди: школи, громадські заклади, торгові центри. Спеціальна комісія перевірить кожен об’єкт на території області на дотримання норм пожежної безпеки. Мета перевірки – не штрафувати чи притягувати до відповідальності, а виявити проблему і швидко її усунути», – зазначила заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ірина Гримак.

«За підсумками цих перевірок ми проведемо публічне засідання обласної комісій з питань ТЕБ та НС», – додала вона

Нагадаємо, 28 березня уряд вирішив провести масштабні перевірки громадських закладів України на стан пожежної безпеки, зокрема перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів тощо.