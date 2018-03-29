На дорогах Львівщини завтра – туман

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 30 березня вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м, на окремих ділянках доріг ожеледиця

Як інформує сайт ua.sinoptik.ua, завтра протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ ітиме вночі та вранці. Удень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора.

Температура повітря становитиме від 4 градусів тепла вночі до 6-9 градусів тепла вдень і + 8-10° С ввечері.