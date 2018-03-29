Львівська школа отримала передплату на журнал «Русская школа»

Часопис надіслали у ЗСШ східних мов та бойового мистецтва «Будокан». Директор закладу Олександр Козловський обурений.

«Це прийшло щойно на пошту в нашу Школу. Хтось на четвертому році війни оплатив нам цей цікавий часопис. Це “свіжак”, який ми будемо тепер отримувати 4 рази в рік», – написав керівник навчального закладу.

Він розповів “Львівській газеті”, що вже звернувся до «Укрпошти» з проханням пояснити, хто і навіщо передплатив на школу таке видання. Там йому пояснили, що розсилку зробив центральний офіс «Укрпошти» у Києві. Хто оплатив – невідомо.

Оператор також сказала, що, крім «Будокану» ще п’ять львівських шкіл мали б отримати такі журнали.

Олександр Козловський наголосив, що журнал є українським. На його сторінках вказано, що видавництво розташоване у Києві, на вул. Грушевського. Тираж – більше 2000 примірників. Видавцем вказана Всеукраїнська громадська організація ” Русская школа”.

«Розгортаємо, читаємо, взнаємо! Спільні молодіжні форуми України з Росією у листопаді 2017 року та спільний освітянський форум в тому самому Мінську з тими самими учасниками приблизно в один і той самий час. Це називалось – “Международное сотрудничество в образовании», – розповів Олександр Козловський.

Він сказав, що школа отримала журнал «Русская весна», натомість вже два роки не може отримати українські підручники для 6-8 класів.

«Замість них отримуємо російсько-українські словники і пораду здати в макулатуру непотрібні книжки та купити підручники”, – обурюється директор.

Козловський планує також сьогодні написати заяву щодо цього інциденту в СБУ.

За інформацією ТСН, поширюють журнал ” Русская школа” не лише у Львові. Такий випадок також трапився в Києві. Видання ще 2012 року заснував екс-депутат Верховної Ради та затятий прихильник “руського міра” в Україні Олександр Кондряков. Він вітав окупацію Криму Росією, називав Революцію Гідності ганьбою, а його видання прославляло СРСР та розповідало про “одну історію, один народ і одну вітчизну”.

“Русская школа” активно пропагувала вивчення російської мови українськими школярами. “Жах якийсь, нав’язуються ідеї руського міра. Це суперечить ідеї державності України”, – відреагувала на журнал міністр освіти Лілія Гриневич. Примірник вона одразу попросила, аби передати в СБУ і організувати перевірку.

Видання, посилаючись на дані “Укрпошти”, пише, що зараз журнал в Україні отримує 900 шкіл, з них третина – в Києві.