Частина львів’ян сьогодні знову залишилася без води. Перелік адрес

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства проводять роботи з ліквідації витоків.

Зокрема, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Стефаника, 7, сьогодні, 29 березня, з 10.30 до 16.00 призупинено водопостачання на вул. Стефаника, вул. Глібова, вул. Коперника, вул. Драгоманова, вул. Коцюбинського, вул. Чайківського, вул. Томашівського.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Чубинського, 25, з 10.45 до 14.30 призупинено водопостачання на вул. Купчинського, Холмська, Дивізійна, Петрицького та прилеглі до них вулиці.

Також у зв’язку з ремонтними роботами на вул. Тракт Глинянський, 161а, з 10.30 до 18. 00 призупинено водопостачання на вул. Тракт Глинянський, 147, 147а, 153, 153а, 161, 161а, 161б, 161в, 161г, 163.