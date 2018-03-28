Змінилися правила паркування: водіїв штрафуватимуть на основі фото та відеофіксації

Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року. Про це повідомляє сайт Президента.

Закон передбачає штрафи за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів на основі фото-, відеофіксації правопорушень.

Також передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, що не мають такого права.

Закон встановлює обов’язкове залишення копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.

Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно документу, мають інспектори з паркування.

Крім того, удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів тощо.

Водночас, Закон визначає підстави звільнення від відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, зокрема при вибутті з її володіння номерного знаку або автомобіля внаслідок протиправних дій інших осіб, передачі права керування автомобілем іншій особі на відповідній правовій підставі.

Законом встановлюються всі випадки суттєвого перешкоджання дорожньому руху або створення загрози безпеці руху, зокрема якщо транспортний засіб поставлено на проїзній частині у два і більше рядів; розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками; розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту; розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці; перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації; порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Після тимчасового затримання транспортних засобів передбачене невідкладне інформування відповідних підрозділів Національної поліції про таке затримання із зазначенням часу затримання та місця, куди евакуйовано транспортний засіб, розміщення цієї інформації на офіційному веб-порталі виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також передачу повідомлень про евакуацію автомобілів на номери мобільних телефонів, які їх власники запропонували для внесення до відповідних інформаційно-комунікаційних систем.

Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості послуги із його транспортування та зберігання.

Для зручності оплати за паркування та ефективного контролю за її здійсненням створюється законодавча можливість запровадження за рішеннями органів місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів автоматизованої системи контролю оплати паркування.

Законом передбачено, що органи місцевого самоврядування мають впроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування; вжити заходів щодо збільшення чисельності посадових осіб місцевого самоврядування для прийняття на службу в органи місцевого самоврядування інспекторів з паркування.

Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування.