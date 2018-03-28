У Стрию судитимуть працівницю аптеки, яка привласнила виручку закладу

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років

У Стрийський відділ поліції звернулася завідувач однієї з аптек міста. Вона повідомила, що наприкінці листопада минулого року із закладу зникло близько 4100 гривень, отриманих від реалізації лікарських засобів.

Правоохоронці встановили, що до привласнення грошей причетна працівниця аптеки, 34-річна місцева мешканка.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.