У Львові знову буде «Французька весна»

«Французька весна» знову приходить в Україну, і в її ритмі протягом квітня житимуть Київ, Бердичів, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Рівне та Харків. Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, мережа Альянс Франсез в Україні за підтримки Львівської міської ради, мерії міста Тулуза та чисельних урядових і неурядових інституцій України запрошують зануритись у розмаїття французького мистецтва, а також оцінити результати франко-українського співробітництва і надихнутися на нові звершення.

«Це правда, що у Львові дуже багато культурних заходів і немає жодного дня, аби не відбувся якийсь фестиваль, концерт, цікава виставка або конференція. І окрім цього всього місто Львів – це місто, яке дуже шанується і яке дуже любить французьку культуру. Це ми бачимо завдяки численним студентам, які приходять вивчати французьку мову в Альянс Франсез, а також ознайомитися з французькою культурою і відчувати цю різницю. Це свого роду невеличке вікно в Париж. Оскільки перший контакт з культурою – це зазвичай мова, її музичність через пісні, фільми, а також крихітку історії, через живопис і артистів. Франція також присутня у області завдяки численним обмінам, насамперед, це можуть бути обміни студентські, наприклад, в університеті імені Івана Франка та Політехніці», – зазначив Ніколя Фасіно, директор ГО «Альянс Франсез» у Львові.

Спільні франко-українські проекти знайдуть своє продовження у художніх виставках, фотопроектах, муралах, концертах. Численні французькі гості «Французької весни» поспілкуються з українськими митцями, глядачами, слухачами і через творчість на сценах та в галерейних залах, і безпосередньо під час зустрічей і обмінів думками. Серед давноочікуваних гостей – брати Давид і Стефан Фоенкіноси, які приїдуть презентувати новий фільм та українське видання перекладеної двома десятками мов книги «Ніжність».