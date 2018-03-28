Топ-7 ідей альтернативних писанок

Якщо ви прихильники класичної крашанки, дряпанки чи крапанки, то креативні та яскраві техніки зібрані тут.

А хто бажає спробувати щось нове та нестандартне чи забавити цим свою сім’ю, то обирайте свій варіант – і вперед до творчості. Звісно, дуже просто наліпити придбані в магазині наліпки, але щоб ваш кошик і святковий стіл вирізнялися, пропонуємо проявити себе у прикрашанні яйця… бісером. Метод не новий, але дуже яскравий. Навіть якщо у вас немає терпіння плести візерунок з бісеру, ви просто можете наклеїти бісеринки на поверхню яйця.

Незвичний візерунок теж виділить ваш великодній стіл. Ту ж крашанку можна розфарбувати, попередньо обгорнувши яйце в мереживну тканину чи наліпивши зверху листочки або засушені квіти.

Вищий пілотаж декорування – в’язання та гачкування деталей для писанки. Квіти, трави, традиційні узори…дайте волю фантазії та вмінню рук. Коли така писанка буде готова, ви точно нею здивуєте усіх.

Якщо у вас сталеві нерви, то можна піти ще далі й прикрасити свою писанку…вишивкою. Тут потрібно запастись максимальним спокоєм та рівновагою. Візьміть невеличку готову вишивку. Її можна наклеїти на яйце та обробити кути візерунку нитками, але є й такі майстрині, що вишивають просто на шкаралупі. Попередньо в яйці потрібно зробити рівномірно отвори, як на тканині, на 5-10 хвилин залити в очищене яйце оцет 70%. Коли шкаралупа зм’якне, можна вишивати використовуючи довгу тонку голку (голка № 216 Гамма).

Писанка-зернівка. Писанка, що стане під силу кожному, адже для її виготовлення потрібно: клей ПВА, пензлик і всі крупи, що є в домі. Можна використовувати рис, гречку, зерна льону, сочевицю, манку і т.п. Вкінці готовий виріб покриваєте звичайним лаком для волосся. Готово.

Надзвичайно ніжною стане писанка прикрашена технікою квілінг. Запасайтесь різнокольоровим папером, клеєм і терпінням. Його знадобиться багато, але результат того вартий.

Зробити цікаві візерунки можна і з соломи. Ця техніка називається «сламенка». Її започатковано в Чехії та Словаччині, останнім часом опановують в Україні та інших країнах Східної Європи.