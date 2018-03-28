Терміново потрібен донор крові для добровольця

Добровольцю ДУК ПС Роману Зайцю (позивний Лев) робитимуть переливання крові. Зараз він перебуває у Львівській обласній клінічній лікарні.

«Група крові в нього 3-, але може бути будь яка, а йому дадуть ту, що потрібно. Треба хоча б три людини», – кажуть волонтери.

Здати її можна у Львові на вул. Пекарській, 65.

Крім того, потрібна така допомога: Гепа-Мерц в ампулах (6 шт), Альбумін 20%, по 100 мл 3 (ампули), Орнітокс в ампулах (6 шт)