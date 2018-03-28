Синоптики застерігають про ожеледицю у Львові

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 29 березня вночі та вранці на окремих ділянках доріг у Львові – ожеледиця. Уночі падатиме невеликий мокрий сніг, удень часом дощ. Уночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень 7 – 9° тепла.

30 березня синоптики обіцяють вночі місцями, а вдень по всій території невеликий дощ. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

31 березня – часом дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 12 – 17° тепла.