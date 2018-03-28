Район вулиці Мазепи та кілька будинків у центрі Львова – без води

Ремонтні бригади «Львівводоканалу» проводять роботи з ліквідації витоку води на вул. Розточчя, 32, 56. Через це з 11.00 год до 16.00 год призупинено водопостачання на вул. Творча, вул. Грінченка, вул. Розточчя, вул. Мазепи, 27-41, 32-44, вул. Чигиринська, вул. Кущова, вул. Збоїща, вул. Очаківська, вул. Космічна, вул. Братня, вул. Рубінова, вул. Купальська, вул. Степового, вул. Шкіряна, вул. Полунична, вул. Заміська та прилеглі до них вулиці.

Водночас, на прохання ЛКП призупинено водопостачання до кількох будинків на пл. Кропивницького та до будинку на пл. Міцкевича, 5. Відновити водопостачання обіцяють о 14.30.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності.