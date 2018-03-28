Продавчиню риби, якою отруїлося понад 70 людей, звільнили від покарання

Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області. Львівська місцева прокуратур №3 підтримувала публічне обвинувачення у суді щодо 48–річної львів’янки. Жінку обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.325 Кримінального Кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Нагадаємо, інцидент стався торік у вересні на ринку «Привокзальний», де жінка торгувала скумбрією власного виробництва.

Унаслідок вживання неякісної продукції по медичну допомогу звернулася 71 особа, з них 68 було госпіталізовано, з них семеро дітей. Хворим підтверджено діагноз «сальмонельоз».

Як з’ясувалось, порушниця коптила рибу у власному гаражі в антисанітарних умовах та нелегально продавала на ринку.

За вчинене Франківський районний суд Львова визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ст.75 Кримінального Кодексу України жінку звільнено від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.