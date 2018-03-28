Національній службі здоров’я призначили керівника

Сьогодні Уряд призначив голову НСЗУ, а також прийняв перші акти, які регламентують її діяльність.

«Я дуже рада, що наша команда поповнилася таким сильним гравцем як Олег Петренко. Лікар за освітою, він має багатий управлінський досвід у приватному секторі. У різний час доклав багато зусиль для розробки тієї реформи, яку ми зараз впроваджуємо. Продовжуємо розбудовувати інституційну спроможність МОЗ України і разом закладаємо основи НСЗУ — для сталого, ефективного і якісного захисту головного — здоров’я українців», — зазначила доктор Уляна Супрун.

За словами її словами Міністерство готове до старту національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї». Вже затвердили усі необхідні документи, а електронна система охорони здоров’я успішно пройшла всі випробування, активно триває комунікаційна кампанія та підготовка медичних закладів.

Після цього медзаклади зможуть укладати договори між медичними закладами та Національною службою здоров’я.

Вже у липні перші заклади отримають оплату своїх послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

«Ми працюватимемо, щоби вже з липня заклади, які у квітні почнуть підписувати декларації з пацієнтами і хочуть показати кращий сервіс і кращу якість медичних послуг, були винагороджені кращим фінансуванням. Тож у найближчі місяці у мене і у НСЗУ, створення якої тепер можна розпочати, є багато завдань. Коли я йшов на цю посаду, то був свідомий того, що роботи попереду неймовірно багато. Але важливо, що я не один. Є сильна команда МОЗ, яка вже провела велику роботу. Так само відчуваю підтримку Уряду та Прем’єр-міністра. Впевнений, що заплановані зміни у системі охорони здоров’я, відтепер невідворотні», — розповів голова НСЗУ Олег Петренко.

Нагадаємо, Мінздоров’я оприлюднило Порядок надання первинної медичної допомоги.