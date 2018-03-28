На Львівщині трагічно загинув десятирічний хлопчик

Сьогодні, 28 березня, близько 19.50 у Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району загинув десятирічний хлопчик, місцевий мешканець. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, неподалік одного з домогосподарств діти копали криївку для гри. Під час цього пласт грунту впав і засипав одного з них. Зрозумівши, що самі вони витягнути товариша не зможуть, діти покликали на допомогу дорослих. Проте, коли хлопчика відкопали, він вже не подавав ознак життя.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.