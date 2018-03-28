На Львівщині мотоцикліст в’їхав у дерево

Чоловіка з численними травмами та переломами госпіталізовано

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 березня близько 21.00 в одному з сіл Мостиського району. Водій кросового мотоцикла «Ямаха», 25-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де мотоцикл зіткнувся з деревом.

Як інформують у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок ДТП мотоцикліст отримав переломи плеча, гомілок, променевої кістки. Чоловіка госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.