«Місто професій» знову запросить дітей «на роботу»

У парку розгорнуть імпровізоване містечко, на вході до якого кожна дитина, віком від 2 до 18 років отримає «паспорт» і карту представлених професій. Дитина зможе «влаштуватися на роботу» після короткого майстер-класу від фахівців різних галузей. У проекті візьмуть участь представники різноманітних професій: рятувальник, пожежний, кінолог, вибухотехнік, інспектор патрульної поліції, лікар, соціальний працівник, криміналіст та інших.

«Наша мета – держава щасливих та свідомих особистостей, які роблять свій внесок у розвиток держави, сумлінно та із задоволенням займаючись улюбленою справою. І саме зараз ми з вами формуємо світосприйняття майбутніх фахівців – бізнесменів, спортсменів, дипломатів, допомагаючи їм зробити свідомий вибір майбутньої кар’єри заради власного щасливого майбутнього, заради формування позитивного іміджу України у світі», – розповіли організатори.

Ідеолог проекту – засновник міжнародного ділового журналу «COMMUNITY» Тетяна Люлька.

Зазначимо, торік учасниками «Міста професій» були понад 400 000 дітей в 29 містах України. Зокрема, у Львові Місто професій відвідало понад 30 000 гостей, а діти змогли спробувати свої уміння в понад 200 професіях.