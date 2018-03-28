Мандруємо з дітьми Львівщиною

Аби потім, коли блисне сонце – гайнути у мандрівку! Щоб побути на природі – не конче чекати відпусток і їхати десь на тиждень, адже зорганізувати крутий вояж можна і на вихідних, тим паче, що у квітні і травні календар рясніє ще й додатковими днями відпочинку. І звісно, не обов’язково гнати за три-дев’ять земель, бо і неподалік від дому завжди є щось таке, чого ви ще не бачили. Ось наш план нескладних маршрутів для одноденних подорожей або сімейних вікендів. Їхати обов’язково із дітьми! Із ними точно цікавіше!

У гості до бурих ведмедів

Цю мандрівку ми планували вже давно, але її довелося відкласти з об’єктивних причин – зимою ведмеді сплять. Або принаймні мали б спати, як у природному середовищі. Але ті, до яких ми збираємося – у природу потрапили зовсім нещодавно і їхні біоритми – притуплені роками жорстокого поводження і життям у мандрівних цирках, ресторанах, мисливських клубах. Їх цькували, вони жили у тісних клітках, у них проблеми зі здоров’ям і, часто, психікою. Але зоозахисники і активісти знають, як повернути клишоногих до нормального життя. Восени 2017 року міжнародна зоозахиста організація «Чотири лапи» організувала поблизу Львова реабілітаційний центр для ведмедів «Домажир». Притулок розташований на 20 га поруч із розкішним сосновим лісом, суть реабілітації полягає в тому, щоб у ведмедів зберегти тваринні інстинкти. Для кожного ведмедя природний інстинкт – це купатися, природно шукати їжу, а тварини, яких вдалося врятувати з лабет і привезти у «Домажир» – цього вже й не пам’ятають.

Зараз притулок активно готується приймати перших відвідувачів, адже 9 квітня він радо відкриває перший туристичний сезон. Приїхати у гості до чотирилапих можна із вівторка по неділю, робочі години – з 10 до 18. Вихідний день – понеділок. Щогодини для відвідувачів будуть організовані екскурсії, їх тривалість – 40 хвилин. З квітня вартість квитка для дорослих становитиме 60 гривень, для студентів — 40 грн, а для дітей 30 грн.

А ось інформація для тих, хто хоче допомогти реабілітаційному центрові. У суботу, 31 березня, там Волонтерський день. Деталі можна дізнатися на їхній сторінці у Фейсбук.

Долина тюльпанів і Стариці Дністра

Щоб подивитися на долину тюльпанів, не обов’язково їхати у далеку Голландію. За 40 км від Львова є долина, де росте надзвичайно схожа на тюльпани квітка – рябчик шаховий. Долина диких тюльпанів, так її прозвали у народі, розташована на околиці села Надітичі Миколаївського району Львівської області. Тут, у заплаві річок Дністер і Бридниця, щовесни відбувається маленьке диво. У кінці квітня – на початку травня на поверхні з`являються дикі тюльпани, або ж рябчик шаховий. Ці квіти занесені до Червоної книги України, тому долина така унікальна. Правда, вона не така «розкручена», як закарпатська долина нарцисів. За кілька десятків метрів від автомобільної дороги Київ – Чоп можна потрапити у справжню тюльпанову казку. Через захисний колір, бордові у крапинку тюльпани не так вже й легко побачити з дороги. Цікаво, що учені кажуть, ніби ці квіти ніколи не змінювали свого зовнішнього вигляду і такими самими були якими ж були ще тисячу років тому. Долина диких тюльпанів поблизу Надітичів є частиною заповідника «Стариці Дністра».

«Стариці Дністра» – заказник загальнодержавного значення, площа 70 га. Заповідник складається з численних заболочених стариць, незамерзаючих джерел, заплавних лісів і луків. Якщо пощастить, то під час прогулянки заповідником можна зустріти рудого шуліку (зникаючий вид яструбиних птахів, які мешкають у західній частині Європи і в Північній Африці), а також кутору (велику водяну землерийку) або чорного лелеку. Ці види тварин визнані вимираючими і занесені до Червоної книги України. Сотні різновидів рідкісних рослин, тварин і комах живуть на відносно невеликому просторі.

Як доїхати? Заповідник «Стариці Дністра» розташований поблизу села Верин Миколаївського району Львівської області. До Верина зі Львова можна доїхати маршруткою, яка їде в бік Нового Роздолу. Якщож їдете автомобілем, рухайтеся по трасі Київ – Чоп до Розвадова, і там поверніть у бік Нового Роздолу.

Водоспад Кам’янка і Мертве озеро

Якщо ж їхати і далі по дорозі на Сколе, то втрапите в ще один заповідник – «Сколівські Бескиди». А там… Уявіть собі шум гірської річки з чистою водою, прохолоду хвойного лісу і мальовничі гірські хребти. І все це недалеко від Львова! Мова про водоспад Кам’янка, який створений порогами на річці біля однойменного села у Львівській області. Це однокаскадний водоспад із загальною висотою понад 7 м. А неподалік ще дві родзинки цього краю: одна – це джерело води, яка на смак нагадує відому «Нафтусю» у Трускавці, а інша – озеро Журавлине на гірському хребті.

Його вода холодна і темна, з великим вмістом сірководню, тому його ще називають Мертвим. Подорож зі Львова до водоспаду можна здійснити рейсовими автобусами з головного автовокзалу Львова. Також до цього місця можна їхати потягами від головного і приміського залізничних вокзалів. Але потрібно у місті Стрий пересісти на маршрутку до села Кам’янка або вийти у містечку Сколе і пройтися пішки кілька кілометрів. Автомобілем потрібно їхати зі Львова трасою Е50/Е471/М06 до села Дубина, де повернути ліворуч і рухатися дорогою до водоспаду. Для подорожі зі Львова до водоспаду і озера достатньо одного дня.

Лімпопо по-меденицьки

А якщо кортить звірів і побільше – прямуйте у Меденичі Дрогобицького району Львівської області! Там, на околиці селища є приватний зоологічний парк місцевого значення «Лімпопо». І хоч названий він за аналогією з другою за величиною африканською Крокодиловою річкою (Лімпопо, англ. Limpopo River), але крокодила там якраз і нема наразі. Проте в ньому проживає понад 500 інших тварин — представників різних видів фауни з різних континентів світу, в тому числі з Південної Америки й Австралії. Серед завезених з усього світу тварин меденицького зоопарку є чимало рідкісних та унікальних. Це, наприклад, білі та уссурійські тигри, білі леви, леопарди трьох видів, чорні ягуари, а також наразі єдині в Україні канадські рисі, які занесені до всесвітньої програми захисту тварин. Гордість колекції — 8-річний «цар звірів» на ім’я Цезекс з вагою понад 300 кілограмів. Площа зоопарку близько 4 га. Це — найбільший у Львівській області приватний зоопарк. На його території розташовані кафе, літній дворик, майданчик для дітей та сувенірна крамничка, час роботи – щоденно з 10:00 до 17:00.