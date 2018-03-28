Львів став «Найспортивнішим містом України»

«Це велике для нас досягнення і гідний підсумок нашої роботи. Це підтвердження того, що ми рухаємося в правильному напрямку. За короткий період часу ми змогли здобути важливі для популяризації нашого міста нагороди, а саме – Молодіжна столиця України та найспортивніше місто України. Ми рухаємося як в напрямку підтримки тренерів, які виховують майбутніх олімпійців, так і в напрямку підтримки спортсменів, які вже досягли висот спорту та їхніх наставників», – розповів начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

За його словами, Льтвів добре знають в Україні та за її межами, зокрема, завдяки програмі «Відкриті Кубки Львова». На думку Антона Нікуліна, «Відкриті Кубки Львова» мають бути спортивною візитівкою нашого міста. «В нас багато планів щодо оптимізації роботи вже існуючої системи спорту, щоб вивести спорт на якісно інший рівень», – додав він.

Нагадаємо, Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) визнала Львів найспортивнішим містом України. АСЖУ регулярно підбиває підсумки року та обирає найкращі спортивні видання, проекти, акції тощо. Серед переможців за 2017 рік, які відзначила спілка, статус «найспортивнішого міста» отримав Львів.