Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів

Нагадаємо, фестиваль відбудеться 15 квітня у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай).

У програмі фестивалю: Архиєрейська Божественна Літургія, концерт української музики, інтелектуальний майданчик, майстер-класи, майданчик для дітей, молодіжні забави, гаївки, виступи дитячих вокальних та хореографічних колективів, благодійна лотерея, ярмарок, частування.

«Якщо ви бажаєте стати частиною нашої команди, долучитися до масштабного фестивалю та отримати унікальний досвід в організації благодійного заходу, то заповніть коротку анкету до 10 квітня. Заповнити анкету за посиланням. Робота волонтера – це незабутній досвід та враження!» – запрошують організатори.

Напрямки роботи:

Головна сцена

Зустрічі музикантів

Інформаційний центр

Надання тематичної довідки, інформування щодо ідей фестивалю, його програми

Дитячий майданчик

Праця з дітьми

Арт-майданчик

Комунікація з майстрами та допомога у проведенні майстер-класів

Інтелектуальний майданчик

Зустріч гостей і спікерів

Театральний майданчик

Зустріч артистів та гостей

Духовний майданчик (молитва ТЕЗЕ)

Допомога в організаційних питаннях

Продаж квитків

Звертаємо увагу:

відбір волонтерів відбудеться відповідно до анкетування;

робота волонтерів є безоплатною;

волонтерам буде забезпечено обід та участь в усіх локаціях фестивалю у вільний час від волонтерської праці;

волонтерам також буде надано бейджі для роботи із символікою фестивалю;

ставши волонтером, ви погоджуєтеся на виконання роботи різного напрямку;

прохання всіх волонтерів прийти у вишиванках;

здобуті знайомства, враження, досвід, знання та задоволення безмежні й неоціненні.

Відповідальна за організацію роботи волонтерів: Анастасія Янків, тел.: + 38 097 639 09 40