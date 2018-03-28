Частина вулиці Дорошенка стане пішохідною

На вул. Дорошенка, від пр. Свободи до вул. Банківської, облаштують пішохідну зону. Сюди заборонять в’їзд приватного транспорту. Проїзд громадського транспорту цією ділянкою залишиться. Відповідні ремонтні роботи розпочнуть після Великодніх свят. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Ремонтні роботи з перемощення тротуарного покриття, перенесення павільйонів зупинок та встановлення нових дорожніх знаків виконає ШРП Галицького району. Вони стали переможцем тендеру на визначення підрядної організації, на виконання цих робіт. Роботи розпочнуть після Великодніх свят. Завершити планують до кінця травня», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

За словами Костянтина Баранюка, головного спеціаліста відділу паркування та організації дорожнього руху управління транспорту ЛМР, такі зміни проводяться з метою пришвидшення руху громадського транспорту, зокрема трамваїв, та зменшення аварійності (йдеться про пішохідний перехід на вул. Банківській).

«Минулого року міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення щодо реорганізації дорожнього руху на пр. Свободи. Відповідно, буде закрито для руху приватного транспорту ділянку на пр. Свободи від вул. Беринди до вул. Банківської. Водії зможуть об’їжджати цю територію по вул. Гнатюка.

Окрім цього, як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, на звернення керівництва Львівського органного залу, на території між Органним залом і вулицею С. Бандери облаштовано пішохідну зону.

«Ми мали звернення від керівництва Органного залу про те, щоб облаштувати пішохідну зону між Органним залом і вул. С. Бандери. Тому маємо позитивне рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху, відповідно до якого ця територія стає пішохідною та забороняється в’їзд приватного транспорту або його паркування, крім машин, передбачених правилами дорожнього руху», – розповів головний спеціаліст відділу паркування та організації дорожнього руху управління транспорту ЛМР Костянтин Баранюк.

Нагадаємо, у Львові працюють евакуатори. Машини, припарковані у заборонених місцях, вони забирають на арештмайданчик.