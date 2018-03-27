Відголоски минулого: три непотрібні речі, на яких можна зірвати куш

Від самого початку існування цивілізації нам, людям, притаманний пошук шляхів покращення життя

Від самого початку існування цивілізації, нам, людям, притаманний пошук шляхів покращення життя. Що б не казали інші – світ сьогодні будується навколо грошей. Тому, запорукою безтурботного життя є покращення саме економічного стану. Звісно, більша частина людей для заробітку влаштовуються на роботу. Але не завжди для того щоб збагатитись треба виходити з дому.

Майже в кожній оселі можна знайти певні речі, які не приносять жодної користі, збирають пил та займають місце. Однак серед цього непотребу легко знайти свого роду скарби, за які можна отримати кругленьку суму грошей. Ми розглянемо трійку застарілих речей, продаж яких здатен порадувати ваш гаманець.

Рідкісні монети

Ще з часів першого запровадження валюти почали з’являтися люди, які почали її колекціонувати. Вони розшукували унікальні зразки монет і купюр та збирали їх. Згодом ця справа отримала назву «нумізматика». Колекції сьогоднішніх нумізматів налічують сотні, а інколи навіть тисячі різноманітних монет.

Непрацююча техніка

Звичка не викидати стару, інколи навіть непрацюючу техніку, залишилась у нас від старших поколінь. Те, що було непотрібно – виносили на балкон. А якщо на балконі вже немає місця – завеземо в село. Знайома ситуація?

У подібній поведінці є як мінімум два мінуси. По-перше, непотрібні речі займають місце у квартирі. Недостатність місця особливо критична, коли мова йде про невеликі квартири.

По-друге, зберігаючи стару техніку, ви втрачаєте можливість заробити. У Інтернеті є безліч компаній, які займаються закупкою радіодеталей, наприклад https://radio-detali.com/ua/.

Будь-яка техніка містить певний набір деталей. Деякі види з них у вас можуть купити на подібних сайтах. Наприклад: плати, резистори, діоди, конденсатори, індикаторні лампи та інші. Їх висока вартість зумовлена наявністю у складі дорогоцінних металів.

Старі кухонні набори

Майже у кожного вдома є старий чайний набір, який займає цілу поличку в серванті. Інколи таких сервізів може бути навіть більше. Але будьмо чесними: останній час його використовувала бабуся років 20 назад. Тепер на них звертають увагу у кращому випадку два рази на місяць під час прибирання.

Однак і на цей товар є свій купець. Зрозуміло, що звичайні види чайних наборів буде складно продати більш ніж за 100-300 гривень. Проте фарфорові, кришталеві та деякі імпортні зразки можуть збагатити вас не на одну тисячу. Схожа ситуація зі столовим сріблом.

Деякі здивуються, але цінні види валюти можна знайти і у себе вдома. Мова навіть не про якусь старовинну – певні зразки сучасної валюти дуже цінуються серед колекціонерів. Таким чином умовні 5 копійок абсолютно реально продати за 100-300 гривень. Не кажучи вже про те, які скарби можна знайти серед колекції монет вашого діда або прадіда. Детальніше про ціни можна дізнатись на сайтах про нумізматику.