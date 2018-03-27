У суботу на Львівщині відбудеться загальнообласна толока

У Департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації нагадали, що 12 березня в області стартував місячник озеленення та благоустрою. Найкраще роботи з упорядкування територій парків, скверів та алей провели в Городоцькому, Кам’янка-Бузькому, Перемишлянському районах та місті Моршин.

У Стрийському, Яворівському, Мостиському, Жовківському районах і місті Самбір ліквідували всі стихійні сміттєзвалища, які зафіксували раніше.

Найбільше впорядковано джерел у Стрийському, Жовківському, Золочівському, Жидачівському районах.

31 березня 2018 року відбудеться загальнообласна толока в рамках відзначення Дня довкілля.