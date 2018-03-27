У ЛКП «Лев» на вас чекають 12 кудлатих друзів

Сьогодні розпочинаємо день чудовими фото від @marta. Віримо, що вони не залишать вас байдужими і серед цих красивих та розумних собак та котів ви оберете свого нового домашнього улюбленця. А ще краще – заходьте знайомитись в ЛКП «Лев» на вул. Промислову, 56. ЛКП відчинене щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.

Для сумного собаки Скруджа, якого працівники ЛКП «Лев» забрали з вулиці за зверненням небайдужих львів’ян, шукають найкращі руки. Люди стали свідками того, як цього вже зрілого собаку викинули з машини… Тож тепер для нього шукають нових господарів, які подарують опіку та свою любов, щоб собака зміг дожити свої останні роки в добрій і вірній сім’ї. Собака не агресивний, не вибагливий у їжі та дружній до інших собак.

Це Марлі, молодий метис лабрадора, активний та гавкучий, чудовий друг та охоронець.

Лейла. Чудова киця-муркотунка, яка дуже полюбляє лащитись. Молоденька, віком 1 рік.

Дум. Молодий собака, пильний та чемно гуляє на повідку, стане чудовим охоронцем та вірним другом.

Артишок. Зворушливий і красивий собака. Вірний охоронець, соціалізований, активний, знає деякі команди та піддається навчанню.

Сільвія. Зворушлива кицюня з цікавим окрасом. Надзвичайна чистюлька і муркотунка. Молода, віком до 2 років.

Клім. Молодий собака віком до одного року. Метис бігля, чемний та слухняний. Знає деякі команди, чемно гуляє на повідку, може проживати у квартирі.

Рижуля. Молода красуня, кішка-муркотунка. Чудовий теплий домашній друг. Молоденька, віком до 1 року.

Пеппа. Молода собака віком до одного року. Енергійна та грайлива, підійде на прилаштування в родину з дітьми, які люблять тварин. Потрапила до ЛКП «Лев» після ДТП, зараз уже здорова та потребує люблячу родину.

Саймон. Молоденький котик-красунчик. Чемний, розумний. Вік – близько 1 року.

Джина. Чемна розумничка. З її поведінки припускають, що Джина була домашньою, але чомусь опинилася на вулиці. Муркотунка і дуже ніжна кішка.

Беар. Великий красивий собака. Справжній охоронець. Вірний, знає деякі команди. Справжній надійний здоровань.