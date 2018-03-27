Сьогодні – Міжнародний день театру

Міжнародний день театру встановив 1961 року IX конгрес Міжнародного інституту театру (МІТ) – організація, діяльність якої спрямована на зміцнення миру і дружби між народами та на розширення творчої співпраці всіх діячів світу.

З нагоди свята театральні колективи щороку готують найкращі творчі виступи для своїх численних шанувальників. Львівщина, звісно ж, не залишається осторонь святкувань. З нагоди свята театри запрошують на свої вистави.

Зокрема, цього дня Львівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Ю. Дрогобича презентує у м. Броди 3 вистави. Глядачі побачать вистави «Мати-наймичка» І. Тогобочного, «Звідки беруться діти» А. Крима, а юні глядачі переглянуть музичну казку «Вінні Пух» А. Мілна.

У Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса заплановано концерт «Під дахом театру» за участі гуртів: «Курбаси», «Миклухо Маклай» та «Lirwak».

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва з 22 по 27 березня спільно з продюсерським центром «Open Doors» проводить Міжнародну лабораторію для молодих режисерів «Відкриті двері». Також відбудеться показ вистав «Петя та Вовк» (Космін Матей, Румунія), «Руда сімейка» (Марія Грунічева, Україна), «Човен. Дирижабль.Я.» (Кіра Малініна, Україна), «Аліса в країні чудес» (Йоханна Коппел, Естонія).

Виставка театральних афіш триває з 24 по 28 березня 2018 року у Львівському академічному обласному театрі ляльок спільно з Національним лісотехнічним університетом.

О 18.00 у Національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбудеться святковий капустяник.

Міжнародний день театру – це не просто професійне свято митців сцени, яке відзначають щорічно 27 березня. Його також залюбки святкують мільйони глядачів і шанувальників театрального мистецтва.

Слово «театр» походить від грецького theatron, і означає місце для видовищ, а також місце, призначене для показу драматичних творів мистецтва перед публікою.

На питання щодо походження театру немає остаточної відповіді. Втім можна виокремити два основні шляхи розвитку архаїчних зародків лицедійства, якими були магічні обряди й ритуали, з одного боку, та практичні потреби людства (задля задоволення яких часто використовувалися знову ж таки магічні елементи) – з іншого.

Перші театри з’явились в Індії, згодом – у Китаї, а в X столітті з’явилися зародки європейського театру. Найбільш уславленими драматургами були трагіки Есхіл, Софокл і Евріпід. Майстром комедії заслужено вважався Аристофан.

Багато століть театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки розвивається і приносить нам радість.

У Львові діє 8 професійних театрів (опери та балету, драматичний імені Марії Заньковецької, драматичний імені Леся Курбаса, драматичний імені Лесі Українки, «Воскресіння», «І люди, і ляльки», для дітей та юнацтва і ляльковий), 6 театрів-студій і цирк. Місто є значним осередком театрального життя – щороку тут проходять театральні фестивалі «Золотий лев» і «Драбина». Із 2010 року у Львові відбувається Фестиваль сучасної драматургії «Драма.UA», а в жовтні щороку проходить театралізований карнавал. На великі свята відбуваються вуличні вистави на ходулях та вогняні шоу. Щодва роки у Львові відбувається Міжнародний фестиваль лялькових театрів «Золотий Телесик» (заснований 2005 року, організатор – Львівський обласний театр ляльок) та Міжнародний фестиваль казок «KAZKOVYY KARNAVAL», (заснований 2006 року, організатор – Центр культурно-мистецьких ініціатив та ТЕАТР«СПІРОГРАФ»).