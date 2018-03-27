ПриватБанк страхуватиме українців від комунальних боргів

Програма «Страхування комунальних платежів» дозволяє гарантувати погашення комунальних боргів у разі втрати постійного місця роботи або працездатності.

«Комуналка – це величезна та постійно зростаюча стаття витрат сімейного бюджету, а відключають, особливо електроенергію, дуже швидко та без попередження, – говорить керівник Напрямку продажу небанківських продуктів ПриватБанку Олексій Турівной. – Наша нова послуга допоможе завжди залишатися з газом, електрикою, водою та опаленням».

Оформити страховку від комунальних боргів можна за пару кліків через Інтернет-банк Приват24. Страхова сума може становити від 6 тис. до 18 тис. грн. Вартість страховки оплачується щомісяця – регулярним платежем від 27 грн.