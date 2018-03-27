Прикордонники пояснили, як перетинатимуть кордон діти

У Держприкордонслужбі кажуть, що діти зможуть перетинати кордон із проїзними документами й у тому випадку, якщо вони вписані у паспорт батьків. Після 1 квітня для тих, у кого термін дії таких документів актуальний, змін не буде.

«В той же час ще 2015 року Державна міграційна служба України припинила виготовлення проїзних документів дітей, а також відмінила внесення дітей в закордонні паспорти батьків. Проте, зазначені документи дійсні до закінчення терміну їх дії, а далі необхідно оформити паспорт громадянина для виїзду за кордон», – пояснили у Держприкордонслужбі.

Однак варто пам’ятати, що для виїзду за кордон особи до 16 років з одним із батьків потрібен нотаріально засвідчений дозвіл іншого. У довідці треба вказати країну подорожі та термін перебування у ній. Хоча у тому випадку, коли є довідка із виконавчої служби про заборгованість аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, дозвіл не потрібен.