Підозрюваного в убивстві двох юнаків на Львівщині триматимуть під вартою

За процесуального керівництва органів прокуратури Львівської області працівники поліції розкрили факт умисного вбивства 22-річного та 18-річного мешканців одного із сіл на Стрийщині. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Як з’ясували правоохоронці, причетним до скоєння правопорушення виявився 45-річний батько одного з потерпілих, який під час раптового конфлікту із сином декілька разів ударив його та його товариша ножем у шию, грудну клітку та спину. Внаслідок цього потерпілі померли.

Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння, що є обтяжуючою обставиною.

Зібравши достатньо доказів причетності чоловіка, його затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство). За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Крім цього, призначено судові експертизи, здійснено комплекс слідчих (розшукових) і процесуальних дій.