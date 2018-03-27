Парад із цісарем та Періс Хілтон: у Львові помпезно відкриють Гранд Готель

31 березня на центральній вулиці Львова – проспекті Свободи – відбудеться парад. Його учасники пройдуть від оперного театру до оновленої будівлі Гранд Готелю.

«У цей день проспект Свободи перетвориться у театралізоване дійство присвячене відкриттю оновленого Гранд Готелю, де кожен зможе зануритись у атмосферу старого Львова та стати свідком історичного параду. Костюмований парад ремісників, пивоварів, монахів, та інших жителів тогочасного Львова на чолі з імператором Францом Йосифом I та його дружиною Єлизаветою Баварською», – повідомляють організатори дійства.

Як повідомляє видання zaxid.net, на офіційне відкриття готелю приїде відома американська модель, акторка та співачка Періс Хілтон. Вона впродовж кількох днів перебуватиме в Україні зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем. За чутками, приїзд американської зірки може коштувати власнику готелю, депутату ЛМР Григорію Козловському близько півмільйона доларів. Водночас сам бізнесмен назвав таку суму сильно перебільшеною.

Гранд Готель у Львові має довгу і цікаву 125 річну історію. У 1892-1893 роках, будівля зазнала значних змін і отримала той вигляд, який зберігся і понині. У грудні 1893 року готель відкрився для відвідувачів.

Раніше у готелі збиралася найбільш шанована львівська еліта – артисти, літератори, журналісти, оскільки будівля одна із перших отримала електричне освітлення. Ще раніше у цьому ж будинку народився австрійський майстер пера Леопольд фон Захер-Мазох.

У суботу парад стартує о 13:00 і триватиме до 15:00.