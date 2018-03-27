Науковці та розробники «Львівської політехніки» отримають суттєву фінансову підтримку

У приміщенні Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка» відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (ДІФКУ) та Львівською облдержадміністрацією

Угоду підписали голова Львівської держадміністрації Олег Синютка та голова правління ДІФКУ Володимир Ставнюк. У церемонії підписання взяв участь ректор «Львівської політехніки» професор Юрій Бобало.

У вітальному слові ректор зауважив: «Це – знакова подія не лише для Львівщини, а й для нашого університету. Адже ті інноваційні речі та винаходи, над якими ми працюємо, нарешті отримають надійну державну підтримку, зокрема кредитно-фінансову».

Олег Синютка наголосив, що підписаний документ «дасть змогу молодим активним людям, котрі мають свої ідеї, отримати суттєву фінансову допомогу на державному рівні».

Голова правління ДІФКУ Володимир Ставнюк зазначив, що меморандум спрямований передусім на підтримку українських науковців і винахідників: «Держава знову розпочинає підтримувати наших науковців, винахідників. Львівський регіон є для нас базовим, тут ми бачимо такі потужні та перспективні вищі навчальні заклади як Львівська політехніка та ЛНУ імені Івана Франка. Цьогорічним бюджетом передбачено виділити їм перші 50 мільйонів гривень на підтримку Фонду розвитку винахідництва. Ми хочемо, щоб максимальна кількість вітчизняних науковців залишалась в Україні. Сподіваємося, що після підписання меморандуму вони, отримавши фінансову підтримку, залишатимуться і працюватимуть в Україні».

Згодом Володимир Ставнюк провів презентацію можливостей, які відкриває співпраця з очолюваною ним установою. Насамперед місія цієї установи полягає у фінансуванні за рахунок власних та залучених коштів науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, а також (за погодженням з Кабінетом Міністрів України) інноваційних та інвестиційних проектів і програм, спрямованих на впровадження у виробництво прогресивних науково-технічних розробок і технологій, освоєння випуску нових видів продукції на створених нових виробництвах. Промовець, зокрема, торкнувся програми підтримки стартапів та розвитку інноваційної екосистеми, згідно з якою держава повинна підтримувати талановитих розробників ще на початку виникнення ідеї і супроводжувати проект до того часу, допоки цього потребуватимуть розробники. Назвав Володимир Ставнюк і максимальну суму підтримки одного проекту – 200 тисяч доларів.

Директор Tech StartUp School професор Назарій Подольчак провів презентацію політехнічної інноваційної школи, охарактеризувавши її як своєрідний стартап стартапів. Він розповів про вже реалізовані ідеї та перспективні проекти. А очільник ДІФКУ запевнив, що всі цікаві стартапи львівських політехніків, включно зі студентськими, не залишаться без державного фахового супроводу та фінансової підтримки.