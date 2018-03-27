На завтра у Львові прогнозують туман

Також можливий дощ і мокрий сніг

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 28 березня у Львові на окремих ділянках доріг ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 – 500 м. Невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

29 березня – хмарно, вночі місцями невеликі опади. Вдень часом дощ. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

30 березня – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом дощ. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 7 – 12° тепла.