На Львівщині стартує благодійна акція «Великодній кошик для захисників»

Усю зібрану гуманітарну допомогу організатори передадуть військовослужбовцям із зони АТО, які проходять лікування у Львівському військовому госпіталі.

Небайдужих мешканців Львівщини просять приносити продукти харчування довгого зберігання (консервація, чай, кава, солодощі), засоби особистої гігієни, білизну, шкарпетки, листи, малюнки та інші речі у Львівський обласний молодіжний центр за адресою: м. Львів, вул. Винниченка 12, 2 поверх з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 20:00.

Збір триває до 5 квітня. Контактна особа – Вероніка, тел.: 0970414426.