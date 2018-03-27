Міністр Павло Клімкін пропонує обговорити запровадження латиниці в Україні

Міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував обговорити запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою.

«В дружній розмові історик та журналіст з Польщі Зємовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю. Наша мета – формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об’єднує, а не роз’єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати? Яка ваша думка про це?», — написав Павло Клімкін.

У парламентському комітеті з питань науки та освіти вважають, що сьогодні в Україні є інші важливіші питання, ніж перехід на латиницю. Про це пише ВВС Україна.

«Я думаю, це питання сьогодні не на часі», – сказав в коментарі BBC News Україна перший заступник голови комітету Олександр Співаковський.

За його словами, перехід на латинський алфавіт тягне за собою великий шмат роботи в освітній сфері.

«Треба переписувати всі підручники, методичні посібники, весь освітній матеріал, софт. Мені дуже складно уявити, які зусилля та ресурси потрібні, аби реалізувати цю ідею», – каже пан Співаковський.