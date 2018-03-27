Львівських працівників сцени відзначили з нагоди Міжнародного дня театру

Сьогодні, 27 березня, в театрі імені Леся Курбаса у Міжнародний день театру нагородили подяками від імені громади міста Львова провідних майстрів сцени та працівників театрів

З нагоди професійного свята всі працівники львівських муніципальних театрів отримають премії в розмірі посадового окладу.

«Сьогодні в нас день театру, сьогодні в нас 30 років театру імені Леся Курбаса. Є дуже багато важливих людей, які цю таку довжину, яку ми маємо в житті, роблять широту тої довжини такою дуже емоційною. І інколи театр дає нам змогу зупинитися, інколи театр дає нам змогу подумати, а інколи театр дає нам змогу не думати, відволіктися. Я дякую за те, що ви робите таку велику працю. Ми сьогодні хочемо окрім нашого визначного театру, який святкує свою велику, важливу подію, подякувати усім решта театрам, які творять Львів таким класним, яким він є», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва подяки отримали провідні майстри сцени та працівники театрів Львова:

Козакевич Оксана Романівна – актриса вищої категорії Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

Артим’як Ірина Броніславівна – помічник художнього керівника Першого український театру для дітей та юнацтва

Кравчук Олексій Анатолійович – директор – художній керівник Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»

Стричак Галина Михайлівна – актриса Львівського академічного духовного театру «Воскресіння»

Тарасович Юлія Михайлівна – актриса Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру “Слово і голос“

Чаниж Ірина Михайлівна – головний адміністратор Львівського драматичного театру імені Лесі Українки.

Окрім того, дипломом від громади міста Львова нагородили колектив Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса за високу професійну майстерність, сумлінну й віддану працю на творчій ниві, вагомий внесок у розвиток українського театрального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня театру. Зазначимо, театр іменя Леся Курбаса святкує своє 30-річчя.