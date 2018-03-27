Львівський молодіжний театр Жуй запрошує на черговий кастинг

Якщо ви коли-небудь хотіли спробувати себе на театральній сцені, але вам ще не випадало такої нагоди, у вас є шанс втілити свою мрію

Львівський молодіжний театр Жуй запрошує всіх охочих на черговий кастинг акторів 31 березня (субота). Зустріч відбудеться о 18:00 у школі Будокан (вулиця Шухевича, 2-4), на ІІІ поверсі (актова зала).

На кастинг беріть із собою зручний одяг та взуття, ручки та зошити, блокноти, гаджети, тощо.

На вас чекає:

Знайомство із законами акторської майстерності

Тренінги з використанням психо- та ігротехнік

Робота з тілом і голосом

Робота з темпоритмом

Сценічна мова

Робота над прозою

Робота з віршами

І звичайно, основна мета – робота над виставами.

«Разом з нами ви навчитеся вільно володіти своїм тілом та голосом, позбавитесь багатьох комплексів і страхів і зможете сміливо та комфортно почуватися на сцені чи у публічних місцях. Наші двері завжди відчинені для усіх, кому не байдуже і близьке сучасне мистецтво», – зазначають у театрі.

Вікові обмеження: 18 – 40 років.

На кастинг запрошують відкритих, фізично здорових та витривалих людей, готових на різноманітні експерименти. «Навіть якщо у вас немає жодного досвіду, але ви трудолюбиві і готові навчатися чомусь новому, будемо раді вас бачити», – додають організатори відбору.