Львівські відмінники отримають премії

У Львівській міській раді вже ухвалили відповідну програму. Вона передбачає преміювання тих випускників шкіл, які отримають високі результати на ЗНО.

Відтак ті діти, котрі здадуть тестування на 200 балів із базової дисципліни, отримають премію – 2 тисячі гривень.

Удвічі більше, 10 тисяч гривень, дадуть тим, які отримають 400 балів із двох предметів ЗНО.

І найбільше, 20 тисяч гривень, подарують тим, хто набере максимальні 600 балів з трьох предметів.

Крім того, міська рада вирішила преміювати і ту молодь, яка демонструватиме успіхи в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах, успішно закінчить англомовні онлайн-курси з різних дисциплін тощо.