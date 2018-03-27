Львівська залізниця інформує про зміни в розкладі руху поїздів

У зв’язку з необхідністю проведення планового капітального ремонту дизель-поїзда ДПКР-2, 29 та 30 березня цього року не курсуватиме поїзд НР №702/701 сполученням «Львів – Чернівці – Львів»:

29.03.2018 р. – №702 Львів – Чернівці;

30.03.2018 р. – №701 Чернівці – Львів.

Окрім того, з технічних причин, починаючи з 28 березня цього року зазнає певних змін розклад руху приміського поїзда №6094 Львів – Здолбунів. Він вирушатиме зі Львова о 13:49, Підзамче – 13:59-14:01, Красне – 14:35-14:40, а далі курсуватиме без змін.