Львівська міськрада планує продати приміщення на пл. Міцкевича більше ніж за 9 млн грн

Серед запропонованих об’єктів, на аукціон виставлено нежитлові приміщення четвертого поверху загальною площею 293,1 кв. м., що на пл. А. Міцкевича, 6/7. Початкова вартість цього об’єкта становить 9 102 480 гривень з ПДВ, повідомляє прес-служба ЛМР.

Аукціон відбудеться 13 квітня 2018 року за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься з 9.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення конкурсу. Присутність претендентів на участь в конкурсі на реєстрації обов’язкова.

«Запрошуємо охочих скерувати заяву для участі в аукціоні цього комерційно-привабливого об’єкта до 4 квітня 2018 року через Центр надання адміністративних послуг. Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача ЛКП «Цитадель-Центр» за телефоном 261 16 09 або в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: 297 55 18, 235 50 26, з 10.00 год. до 17.00 год.», – зазначають в управлінні комунальної власності ЛМР.

Додаткову інформацію щодо переліку необхідних документів та умов продажу можна дізнатись за посиланням