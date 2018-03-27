Львівська Майстерня міста завершує прийом заявок

Цього року майстерня працюватиме у внутрішньому дворику Ратуші.

До 31 березня кожен може зареєструвати свій проект, ідею, яку варто обговорити, опрацювати в рамках Майстерні міста.

Реєстрація та опис проектів: https://goo.gl/forms/EDZnihLwegm8dS1K2

Заявки приймають до 31 березня 2018 року.

Тема цьогорічної Майстерні у Львові: підвищення мобільності львів’ян згідно з принципами інтегрованої концепції розвитку міста, а також збереження культурної спадщини міста із залученням локальних мікрогромад та налагодження діалогу між фаховими середовищами та активістами.

Нагадуємо, Майстерня міста’18 буде мати особливі напрямки та датовані кластери роботи, а саме:

2-4 червня панель Збереження культурної спадщини міста

5-7 червня панель Пересування в місті (Мобільність)

8-10 червня панель Інтегрована концепція розвитку міста

Слідкуйте за новинами на сторінках Інституту міста та проекту Майстерня міста.