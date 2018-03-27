До кінця тижня у Львові пройдуть три хресні ходи

Завтра, 28 березня, о 19:00 молитовна хода розпочнеться у Катедральному соборі Латинської Церкви м. Львів, площа Катедральна, 1.

Ітимуть такими вулицями: Катедральна – пл. Ринок – вул. Краківська – вул. Вірменська – вул. Федорова -вул. Кривоноса – вул. Лисенка – вул. Заньковецької, та завершиться у храмі св. Антонія: вул. Личаківська, 49а.

Очікують 2,5 тисячі людей. А триватиме захід до 21:30.

У неділю, 1 квітня, «Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви парафії Святої Марії Магдалини» організовує хресну ходу біля костелу св. Марії Магдалини (вул. С. Бандери, 8 ). Зберуться учасники о 8:10, а їхній маршрут пролягатиме: вул. Професорська (навчальний корпус № 27) – вул. М. Устияновича, 6-4 – вул. Бібліотечна, – вул. П. Дорошенка від рогу вул. Бібліотечної до костелу св. Марії Магдалини.

Також у неділю «Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви парафії Святого Антонія» пройде молитовною ходою від храму Святого Антонія (вул. Личаківська, 49а) та пройде за маршрутом: вул. М. Заньковецької (сквер за костелом) – вул. М. Лисенка – вул. М. Садовського – вул. Солодова – вул. Личаківська – вул. М. Заньковецької (сквер за костелом).

Розпочнеться захід о 8:00 годині, а триватиме захід до 09.00 год.

Римо-католики святкують Великдень 1 квітня.