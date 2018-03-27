Де у Львові сьогодні немає води. Адреси

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства проводять роботи із заміни водопроводу на вулиці Вітовського, 24. Відтак у зв’язку з роботами сьогодні, 27 березня, з 10.20 до 16.00 призупинено водопостачання на вул. Вітовського, вул. Болгарська, вул. Зарицьких, вул. І.Франка.

У зв’язку з ремонтними роботами на просп. Червоної Калини, з 11.00 до 15.00 призупинено водопостачання на пр. Червоної Калини, 38-52, вул. Чукаріна, 1а-1б, 2-30.

Також у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Сихівська, 10, з 10.10 до 15.00 призупинено подачу води на вул. Морозна, 8-14; 19-39, вул. Сихівська, 2-30, вул. Зубрівська, 1-5, вул. Зелена, 294.

Також на прохання ЛКП Галицького району, з 11.30 до 15.00 призупинено водопостачання на пл. Д. Галицького, вул. Гавришкевича, вул. Краківська, вул. Театральна, вул. Лесі Українки та прилеглі до них вулиці.

Окрім того, у зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Личаківська, з 09.00 до 20.00 призупинено водопостачання на вул. Личаківська, 122-148, вул. Копальна, вул. Б.Котика, вул. К.Россі, вул. Черемшини, вул. Кобзарська, вул. Кутова, вул. М.Сороки, вул. Г.Галілея, вул. Некрасова, вул. Сковороди, вул. Кармелюка, вул. Цетнерівка.