Біля театру Заньковецької посадять магнолії

30 березня у Львові поріжуть дерева біля театру Заньковецької. Водіїв просять не паркуватись у цьому місці протягом дня.

Як розповіла «Львівській газеті» начальниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова на їх місці посадять магнолії.

«Розглядали різні сорти, але вирішили, що це має бути щось, що сягає висоти не більше 8-10 метрів. Крім того, це має бути квітуче листяне дерево. Такого розміру це могли би бути або магнолії, або рожевий каштан», – пояснила Олександра Сладкова.

Щодо рожевого каштану, то цю пропозицію довелось відхилити через те, що у грунті залишаться шкідники, які їли попередні дерева. Тож вони відразу перекинулись би на нові саджанці.

«Можемо спостерігати, як каштани у нас жовтіють вже всередині літа. Таке трапилося із деревами біля Ратуші. Вони ростуть не так, як би того хотілося», – сказала Олександра Сладкова.

Тому вирішили цілком змінити сорт. Магнолію шукали у різних розсадниках. Це має бути деревоподібний кущ і такий,що адаптований до нашого клімату , тобто прожив у ньому щонайменше рік. Такі саджанці знайшли у розсаднику в Городку. Одне дерево коштує орієнтовно 4800 грн.

Загалом, разом із супутніми витратами, на це треба близько 40 тисяч гривень.

«Ми домовились із Театром, що збираємо кошти. Може, знайдуться люди, які захочуть купити дерево самі, тоді можна буде табличку спеціальну повісити. Решту коштів було б добре, якби дав Театр», – поділилась Олександра Сладкова.

У будь-якому випадку нові дерева планують посадити до кінця квітня.

Додамо,що сім старих каштанів вирішили видалити через те, що вони є занадто високими для цього простору. Їх часто обрізають, а тому вони перестали рости. А це означає, що через кілька років їхні гілки почнуть опадати, створюючи небезпеку для львів’ян.