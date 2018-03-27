Батьків просять пояснювати дітям небезпеки необачності на об’єктах залізниці

Залізничники Львівської магістралі занепокоєні зростанням рівня невиробничого травматизму на території регіональної філії «Львівська залізниця». Особливу тривогу викликає той факт, що попри широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію, численні звернення, застереження та широкий розголос про випадки та наслідки необережної поведінки, на об’єктах залізниці зазнають травм та гинуть діти. У 2018 році на території регіональної філії «Львівська залізниця» вже зафіксовано три випадки невиробничого травматизму, в яких через власну необережність та необачність травмувалися діти віком до 16 років. Один із них – зі смертельним наслідком.

Наприкінці січня цього року на станції Рава-Руська на Львівщині поїзд смертельно травмував школяра 2006 р. н., який перебігав колію перед локомотивом. У лютому прикрий випадок стався на перегоні Товсте–Торське на Тернопільщині. Машиніст поїзда помітив, що узбіччям колії назустріч руху вантажного поїзда йде дитина. Дівчина зреагувала на гучні сигнали локомотива, проте лише відійшла вбік і зупинилася. Коли поряд проїжджав поїзд, потерпіла несподівано втратила рівновагу і похитнулася в бік локомотива, який зачепив її. На щастя, трагедії вдалося уникнути. В підсумку медики констатували в потерпілої забій м’яких тканин і закритий перелом ноги.

20 березня на станції Долина на Івано-Франківщині поїзд травмував школяра 2005 р. н. Як з’ясувалося, хлопець ішов уздовж колії в капюшоні та навушниках, тому не зреагував на гучні звукові сигнали локомотива. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте через малу відстань запобігти наїзду на хлопця не вдалося. У підсумку, неповнолітнього порушника із травмами голови та ніг госпіталізували у Долинську райлікарню.

Небезпека для здоров’я та життя чатує на необачних та легковажних не лише безпосередньо на об’єктах магістралі, а й поблизу них. Про це свідчить випадок, який трапився 25 березня цього року на території станції Івано-Франківськ. Складач поїздів побачив як із опори недіючого трубопроводу, що проходить над коліями непарної станційної горловини, впав хлопець. На місце події залізничники оперативно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Потерпілого підлітка 2005 р. н. доправили в Івано-Франківську дитячу лікарню. За попереднім діагнозом, унаслідок падіння з опори трубопроводу в хлопця закритий перелом лівої плечової кістки, компресійний перелом хребта. Причини та обставини випадку з’ясовують.

Зважаючи на наближення теплої пори року, що заохочуватиме підлітків до прогулянок та розваг на свіжому повітрі, залізничники закликають батьків та викладачів навчальних закладів долучитися до інформаційно-роз’яснювальної роботи з молоддю, зокрема постійно нагадувати про правила безпечної поведінки, в тому числі на залізничному транспорті, наголошуючи, що порушення цих правил – головна причина випадків, які призводять до травмування і нерідко завершуються каліцтвом та смертю.